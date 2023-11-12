Алип: Пока «Зенит» не пропустит — не проснется

Казахстанский защитник «Зенита»прокомментировал ничью с «Краснодаром» со счетом 1:1 в матче 15-го тура РПЛ.

«Мы пока не пропустим — не проснемся. В матче с "Краснодаром" пропустили, и потом команда проснулась. До этого не получалось забить. После того как пропустили, сразу забили.

Но, к сожалению, не смогли дожать и забить второй. Богданыч на теориях всегда говорит, что нужно с первых минут просыпаться. Но пока не получается», — цитирует Алипа «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

«Краснодар» с 32 очками продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» идет следом, на втором месте, имея в активе 30 баллов.