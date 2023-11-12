ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Том АспиналлАспиналл оказался слишком силен. Британец разбил Павловича за минуту и завоевал титул
  • 08:23
    • Алекс Перейра стал чемпионом UFC в полутяжелом весе
  • 07:46
    • Аспиналл нокаутировал Павловича в первом раунде
  • 01:11
    • «Реал» разгромил «Валенсию», Родриго и Винисиус забили по 2 гола
  • 01:19
    • «Гавр» и «Монако» разошлись миром в матче Лиги 1
    Все новости спорта

    Алип: Пока «Зенит» не пропустит — не проснется

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ Зенит Краснодар
    Казахстанский защитник «Зенита» Нуралы Алип прокомментировал ничью с «Краснодаром» со счетом 1:1 в матче 15-го тура РПЛ.

    Нуралы Алип
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Нуралы Алип

    «Мы пока не пропустим — не проснемся. В матче с "Краснодаром" пропустили, и потом команда проснулась. До этого не получалось забить. После того как пропустили, сразу забили.

    Но, к сожалению, не смогли дожать и забить второй. Богданыч на теориях всегда говорит, что нужно с первых минут просыпаться. Но пока не получается», — цитирует Алипа «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Краснодар» с 32 очками продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» идет следом, на втором месте, имея в активе 30 баллов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» испытает проблемы с «Ростовом»?
  • «Спартак» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 4.10
    •
  • «Ман Сити» и Холанн разорвут оборону «Челси»?
  • «Челси» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 3.08
    •
  • «Ливерпуль» и «Брентфорд» выдадут результативный матч
  • «Ливерпуль» — «Брентфорд». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.05
  • Экспресс дня 12 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  4.10
  • Прогноз на матч Спартак — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.08
  • Прогноз на матч Челси — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Барселона — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  3.22
  • Прогноз на матч Лацио — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Сокол — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  4.95
  • Экспресс дня 13 ноября
  • Завтра в 23:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Овьедо — Картахена
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры