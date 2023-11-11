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    «Зенит» и «Краснодар» не выявили победителя

    «Зенит» — «Краснодар»: счет матч 1:1 (0:0), обзор голов

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    В центральном матче 15-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью — 1:1.

    Хавбек «быков» Эдуард Сперцян
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    Хавбек «быков» Эдуард Сперцян

    Первый тайм не принес забитых голов, на поле шла тактическая борьба почти без опасных моментов.

    Вторая половина встречи прошла намного активнее.

    Сначала на 63-й минуте Эдуард Сперцян затолкал мяч в ворота Михаила Кержакова.

    А спустя 8 минут «Зениту» удалась отличная контратака, которую точным ударом завершил Матео Кассьерра. У колумбийского форварда это 12 гол в чемпионате, он продолжает оставаться лидером гонки бомбардиров РПЛ.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Зенит — Краснодар 1:1
    Голы: 0:1 Эдуард Сперцян (63'), 1:1 Матео Кассьерра (71') Зенит: Михаил Кержаков, Страхиня Эракович, Нуралы Алип, Дуглас Сантос, Вендел, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Густаво Мантуан, Родриго, Иван Сергеев, Матео Кассьерра Краснодар: Матвей Сафонов, Хуниор Алонсо, Сергей Петров, Никита Кривцов, Александр Черников, Эдуард Сперцян, Жоау Батчи, Джон Кордоба, Олакунле Олусегун, Tormena, Olaza L. Предупреждение: Olaza L. (66')

    После 15-ти туров «Краснодар» лидирует с 32 очками. За ним идет «Зенит», у которого на два очка меньше.

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