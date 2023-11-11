«Зенит» — «Краснодар»: счет матч 1:1 (0:0), обзор голов

В центральном матче 15-го тура российской Премьер-лигисыграли вничью — 1:1.

Первый тайм не принес забитых голов, на поле шла тактическая борьба почти без опасных моментов.

Вторая половина встречи прошла намного активнее.

Сначала на 63-й минуте Эдуард Сперцян затолкал мяч в ворота Михаила Кержакова.

А спустя 8 минут «Зениту» удалась отличная контратака, которую точным ударом завершил Матео Кассьерра. У колумбийского форварда это 12 гол в чемпионате, он продолжает оставаться лидером гонки бомбардиров РПЛ.

Футбол. Россия. Премьер-лига Зенит — Краснодар 1:1 Голы: 0:1 Эдуард Сперцян (63'), 1:1 Матео Кассьерра (71') Зенит: Михаил Кержаков, Страхиня Эракович, Нуралы Алип, Дуглас Сантос, Вендел, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Густаво Мантуан, Родриго, Иван Сергеев, Матео Кассьерра Краснодар: Матвей Сафонов, Хуниор Алонсо, Сергей Петров, Никита Кривцов, Александр Черников, Эдуард Сперцян, Жоау Батчи, Джон Кордоба, Олакунле Олусегун, Tormena, Olaza L. Предупреждение: Olaza L. (66')

После 15-ти туров «Краснодар» лидирует с 32 очками. За ним идет «Зенит», у которого на два очка меньше.