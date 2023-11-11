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    Семак: Хотели, но не получилось. После гола Сперцяна мы играли лучше

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничейный результат в матче 15-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «В первом тайме была тяжёлая позиционная игра с минимумом моментов. Во втором тайме играли острее, чем в первом. Старались, но, к сожалению, пропустили. Забили, потом ещё создавали моменты. Второй тайм был лучше с нашей стороны. Но в целом тяжёлая игра против организованной команды. Хотели, но не получилось.

    Я согласен, что "Краснодар" до гола играл надёжно абсолютно. Почти без моментов. После гола Сперцяна мы играли лучше», — цитирует Семака «Чемпионат».

    После 15-ти туров «Краснодар» лидирует с 32 очками. За ним идет «Зенит», у которого на два очка меньше.

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