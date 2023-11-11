Семак: Хотели, но не получилось. После гола Сперцяна мы играли лучше

Главный тренерпрокомментировал ничейный результат в матче 15-го тура РПЛ с(1:1).

«В первом тайме была тяжёлая позиционная игра с минимумом моментов. Во втором тайме играли острее, чем в первом. Старались, но, к сожалению, пропустили. Забили, потом ещё создавали моменты. Второй тайм был лучше с нашей стороны. Но в целом тяжёлая игра против организованной команды. Хотели, но не получилось.

Я согласен, что "Краснодар" до гола играл надёжно абсолютно. Почти без моментов. После гола Сперцяна мы играли лучше», — цитирует Семака «Чемпионат».

После 15-ти туров «Краснодар» лидирует с 32 очками. За ним идет «Зенит», у которого на два очка меньше.