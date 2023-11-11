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    Сафонов: В этом году шанс на чемпионство наиболее высокий за все годы, что я играл в «Краснодаре»

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    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о шансах «быков» на чемпионство в РПЛ в текущем сезоне.

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    «Я не думал о таблице, просто выходили и играли. Прошло только 15 матчей — впереди столько же. О каком чемпионстве вы говорите? Мы понимаем, где находимся. Наверное, в этом году шанс на чемпионство есть.

    Возможно, что в этом году шанс на чемпионство наиболее высокий за все годы, что я играл в "Краснодаре".

    После того как мы отскочили в моменте со штангой, можно сказать, что ничья — комфортный результат», — цитирует Сафонова «Чемпионат».

    После 15-ти туров «Краснодар» лидирует с 32 очками. За ним идет «Зенит», у которого на два очка меньше.

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