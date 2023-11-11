Сафонов: В этом году шанс на чемпионство наиболее высокий за все годы, что я играл в «Краснодаре»

Вратарьвысказался о шансах «быков» на чемпионство в РПЛ в текущем сезоне.

«Я не думал о таблице, просто выходили и играли. Прошло только 15 матчей — впереди столько же. О каком чемпионстве вы говорите? Мы понимаем, где находимся. Наверное, в этом году шанс на чемпионство есть.

Возможно, что в этом году шанс на чемпионство наиболее высокий за все годы, что я играл в "Краснодаре".

После того как мы отскочили в моменте со штангой, можно сказать, что ничья — комфортный результат», — цитирует Сафонова «Чемпионат».

После 15-ти туров «Краснодар» лидирует с 32 очками. За ним идет «Зенит», у которого на два очка меньше.