2-й таймАрсенал — БернлиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Габриэл Мартинелли«Арсенал» — «Бернли». Онлайн
  • 19:00
    • «Милан» упустил победу в матче с «Лечче»
  • 18:51
    • «Зенит» — «Краснодар»: стартовые составы команд
  • 18:33
    • «Локомотив» одержал волевую победу над «Ахматом»
  • 17:59
    • Лидер Примеры одержал шестую победу подряд
  • 17:36
    • «Вулверхэмптон» вырвал победу у «Тоттенхэма», забив гол на 90+7-й минуте
    Все новости спорта

    Президент «Реала»: Сейчас Суперлига актуальна как никогда

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Реал Мадрид Примера (Ла Лига) Футбол Испании
    Глава мадридского «Реала» Флорентино Перес считает, что необходимо снова обратиться к проекту Суперлига, который сделает футбол гораздо привлекательнее и интереснее.

    Флорентино Перес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Флорентино Перес

    «Проект Суперлиги сегодня необходим как никогда. Цель ясна: показать самое зрелищное шоу и достичь финансового фэйр-плей. Всё больше и больше клубов ежегодно теряют сотни миллионов.

    Нам нужны современные кооперативные структуры управления, подчиняющиеся принципам Европейского Союза. Проект Суперлиги постоянно подвергается кампаниям по дезинформации. Это соревнование было бы полностью совместимым с национальными турнирами и их календарями. Его единственная цель — усилить и улучшить европейские соревнования», — цитирует Переса AS.

    Флорентино Перес считается одним из автором идеи Суперлиги, которая объединит сильнейшие клубы Европы. Но пока воплотить эту задумку никак не удается.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Чем кончится битва за первое место в РПЛ?
  • «Зенит» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Шевченко выиграет первый турнир ATP?
  • Эмбер — Шевченко. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • «Реал» уверенно обыграет «Валенсию»
  • «Реал» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.50
  • Экспресс дня 11 ноября
  • Сегодня в 20:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Зенит — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Эмбер — Шевченко
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реймс — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Гавр — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Павлович — Аспиналл
  • Бокс
  • Завтра в 07:30
    •  4.10
  • Прогноз на матч Спартак — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  3.08
  • Прогноз на матч Челси — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры