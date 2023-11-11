Президент «Реала»: Сейчас Суперлига актуальна как никогда

Глава мадридского «Реала» Флорентино Перес считает, что необходимо снова обратиться к проекту Суперлига, который сделает футбол гораздо привлекательнее и интереснее.

«Проект Суперлиги сегодня необходим как никогда. Цель ясна: показать самое зрелищное шоу и достичь финансового фэйр-плей. Всё больше и больше клубов ежегодно теряют сотни миллионов.

Нам нужны современные кооперативные структуры управления, подчиняющиеся принципам Европейского Союза. Проект Суперлиги постоянно подвергается кампаниям по дезинформации. Это соревнование было бы полностью совместимым с национальными турнирами и их календарями. Его единственная цель — усилить и улучшить европейские соревнования», — цитирует Переса AS.

Флорентино Перес считается одним из автором идеи Суперлиги, которая объединит сильнейшие клубы Европы. Но пока воплотить эту задумку никак не удается.