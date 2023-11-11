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    Куритиба — Крузейро смотреть онлайн

    11.11.2023 в 22:00 начнется матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) Куритиба — Крузейро

    Футбол Латинская Америка
    В 22:00 11.11.2023 Куритиба и Крузейро начнут матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

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    Куритиба — Крузейро

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