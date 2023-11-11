Кассьерра: Проиграли ряд матчей, поэтому сейчас нам не достает тех очков, чтобы быть там, где должны

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказался о результатах команды в нынешнем сезоне РПЛ.

«Если говорить про личные итоги, то впереди много матчей, и я рассчитываю помогать команде, забивать ещё больше. А если про командные, то понимаем, что начали чемпионат не так, как должны были.

Проиграли ряд матчей, поэтому сейчас нам не достает тех очков, чтобы быть там, где должны. Нужно работать дальше», — передает слова Кассьерры Чемпионат.

После 15-и туров «Зенит» занимает 2-е место в таблице РПЛ (30 очков), отставая от 1-й позиции на 2 балла. 11-го ноября «сине-бело-голубые» сыграли вничью с «Краснодаром».