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    «Мы выглядели лучше соперника до нашего гола». Ивич — о ничьей с «Зенитом»

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    Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о ничейном результате своей команды в матче 15-го тура российской Премьер-лиги с «Зенитом» (1:1).

    Владимир Ивич
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    Владимир Ивич

    «Поздравляю обе команды с интересной игрой. Не могу сказать, что было много шансов, но оба соперника на высоких местах в РПЛ.

    В плане игры — мы выглядели лучше "Зенита" до нашего гола. В первом тайме у нас было два хороших момента. У соперника — один.

    После нашего гола у нас начались проблемы. Мы перестали играть с мячом. Но уже сталкивались с такой ситуацией, смогли исправить, однако теперь она появилась вновь.

    Понятно, что здесь сказался уровень соперника. После счёта 1:1 "Зенит" играл лучше нас. У них была штанга, они находились ближе к нашей штрафной. Но сейчас нам надо готовиться к следующим матчам», — передает слова Ивича Чемпионат.

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