«Мы выглядели лучше соперника до нашего гола». Ивич — о ничьей с «Зенитом»

Главный тренервысказался о ничейном результате своей команды в матче 15-го тура российской Премьер-лиги с(1:1).

«Поздравляю обе команды с интересной игрой. Не могу сказать, что было много шансов, но оба соперника на высоких местах в РПЛ.

В плане игры — мы выглядели лучше "Зенита" до нашего гола. В первом тайме у нас было два хороших момента. У соперника — один.

После нашего гола у нас начались проблемы. Мы перестали играть с мячом. Но уже сталкивались с такой ситуацией, смогли исправить, однако теперь она появилась вновь.

Понятно, что здесь сказался уровень соперника. После счёта 1:1 "Зенит" играл лучше нас. У них была штанга, они находились ближе к нашей штрафной. Но сейчас нам надо готовиться к следующим матчам», — передает слова Ивича Чемпионат.

После этого матча «Краснодар» сохраняет лидерские позиции в турнирной таблице РПЛ с 32 баллами в активе. В следующем матче «быки» сыграют с «Уралом» 26-го ноября.