Губерниев: «Краснодару» в Санкт-Петербурге может не поздоровиться

Комментаторвысказался по поводу матча 15-го тура РПЛ. Встреча состоится в Санкт-Петербурге.

«Если "Краснодар" всерьез претендует на чемпионство, то он обязан сегодня выигрывать. Во всяком случае, он точно не должен проигрывать», — сказал Губерниев «СЭ».

«Если "Краснодар" на ходу, и если они впрямь хотят бороться за чемпионство, то должны, как минимум, не проигрывать. Но стоит отметить и то, что "Зенит" сейчас на ходу, и я считаю, что если хозяева будут чувствовать себя сегодня уверенно, то "Краснодару" не поздоровится. Тем не менее, я рассчитываю на то, что "Краснодар" сегодня не проиграет», — добавил Губерниев.