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    Губерниев: «Краснодару» в Санкт-Петербурге может не поздоровиться

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    Комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу матча 15-го тура РПЛ «Зенит»«Краснодар». Встреча состоится в Санкт-Петербурге.

    Дмитрий Губерниев
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    Дмитрий Губерниев

    «Если "Краснодар" всерьез претендует на чемпионство, то он обязан сегодня выигрывать. Во всяком случае, он точно не должен проигрывать», — сказал Губерниев «СЭ».

    «Если "Краснодар" на ходу, и если они впрямь хотят бороться за чемпионство, то должны, как минимум, не проигрывать. Но стоит отметить и то, что "Зенит" сейчас на ходу, и я считаю, что если хозяева будут чувствовать себя сегодня уверенно, то "Краснодару" не поздоровится. Тем не менее, я рассчитываю на то, что "Краснодар" сегодня не проиграет», — добавил Губерниев.

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