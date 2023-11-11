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    Кайседо заявил, что Энцо Фернандес убедил его перейти в «Челси»

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    Полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо рассказал о разговоре с хавбеком команды Энцо Фернандесом, в результате которого футболист принял решения пополнить состав «синих».

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    «Он один из лучших полузащитников в мире. Было очень приятно получить звонок от него. Это он убедил меня приехать сюда. Он сказал, что это отличный клуб, что в нём много молодых игроков, что здесь царит атмосфера сплочённости.

    Мне всегда нравилось единство в команде. Я думаю, что если коллектив является сплочённым, то он может справиться с любой трудностью, с которой столкнётся, например, с давлением со стороны или чем-то другим. Это то, что побудило меня перейти сюда.

    В настоящий момент мне нравится играть рядом с Энцо, в том числе на тренировках. Мы всегда вместе. Я очень счастлив и с каждым днём стараюсь становиться лучше для того, чтобы, как сказал Энцо, быть хорошим примером для всех остальных в клубе», — приводит слова Кайседо Daily Mail.

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