Кайседо заявил, что Энцо Фернандес убедил его перейти в «Челси»

Полузащитникрассказал о разговоре с хавбеком команды, в результате которого футболист принял решения пополнить состав «синих».

«Он один из лучших полузащитников в мире. Было очень приятно получить звонок от него. Это он убедил меня приехать сюда. Он сказал, что это отличный клуб, что в нём много молодых игроков, что здесь царит атмосфера сплочённости.

Мне всегда нравилось единство в команде. Я думаю, что если коллектив является сплочённым, то он может справиться с любой трудностью, с которой столкнётся, например, с давлением со стороны или чем-то другим. Это то, что побудило меня перейти сюда.

В настоящий момент мне нравится играть рядом с Энцо, в том числе на тренировках. Мы всегда вместе. Я очень счастлив и с каждым днём стараюсь становиться лучше для того, чтобы, как сказал Энцо, быть хорошим примером для всех остальных в клубе», — приводит слова Кайседо Daily Mail.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 12 матчей за «Челси» во всех турнирах, не отметился результативными действиями, заработав 2 желтые карточки.