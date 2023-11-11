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    «Бавария» и «Хайденхайм» порадовали забитыми мячами

    «Бавария» — «Хайденхайм»: счет матча 4:2 (2:0), обзор голов

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    Мюнхенская «Бавария» в матче 11-го тура немецкой Бундеслиги обыграла «Хайденхайм» со счетом 4:2.

    Гарри Кейн
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    Гарри Кейн

    На 14-й и 44-й минутах дубль оформил Гарри Кейн. Обе голевые передачи ему отдал Лерой Зане.

    Во втором тайме «Бавария» сбавила обороты и позволила сопернику сравнять счет.

    Забитыми мячами отметились самые опасные в составе гостей Тим Кляйдинст и Ян-Никлас Бесте.

    Команде Томаса Тухеля снова пришлось включать максимальные скорости, чтобы не упустить победу.

    Уже через две минуты после того, как счет стал 2:2, «Бавария» снова вышла вперед. Забитый мяч на счету Рафаэля Геррейру. Для него он стал первым в составе мюнхенского клуба.

    А точку в матче на 85-й минуте поставил Эрик Шупо-Мотинг, сделав счет 4:2.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Бавария — Хайденхайм 4:2
    Голы: 1:0 Гарри Кейн (14'), 2:0 Гарри Кейн (44'), 2:1 Тим Кляйндинст (67'), 2:2 Ян-Никлас Бесте (70'), 3:2 Рафаэл Геррейру (72'), 4:2 Эрик Максим Шупо-Мотинг (85') Бавария: Мануэль Нойер, Деотшанкюль Юпамекано (Рафаэл Геррейру, 61'), Ким Мин Джэ, Нуссайр Мазрауи, Конрад Лаймер, Александар Павлович (Альфонсо Дэвис, 76'), Лерой Зане, Буна Сарр, Томас Мюллер (Матис Тель, 61'), Серж Гнабри (Эрик Максим Шупо-Мотинг, 61'), Гарри Кейн Хайденхайм: Ян-Никлас Бесте, Патрик Майнка, Норман Тойеркауф (Adrian Beck, 61'), Тим Кляйндинст, Эрен Динкчи (Florian Pick, 83'), Jan Schoppner, Lennard Maloney (Кевин Сесса, 61'), Jonas Fohrenbach, Benedikt Gimber (Штефан Шиммер, 83'), Omar Traore, Kevin Muller Предупреждение: Нуссайр Мазрауи (3')

    У «Баварии» стало 29 очков, пока она возглавила Бундеслигу. «Хайденхайм» с 10 баллами идет на 13-м месте.

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