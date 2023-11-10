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    Шеф-скаут «Зенита»: Была возможность взять Хулиана Альвареса

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    Шеф-скаут «Зенита» Константин Шипулин сообщил, что санкт-петербургский клуб рассматривал возможность приобретения нападающего сборной Аргентины Хулиана Альвареса.

    Хулиан Альварес
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    Хулиан Альварес

    Летом 2022 года Альварес стал игроком «Манчестер Сити».

    «Ошибка ли трансфер Юри Алберто? Всё определяется шорт-листом. Кто еще был в списке? Я назову одну фамилию. Думаю, была возможность взять Хулиана Альвареса. Дальше был Алберто.

    Но в чем ошибка? Пришел молодой футболист, забивал, выиграл титул. Но нет ни одного скаута, который предугадает, что в силу изменившейся ситуации футболист может уехать.

    Такое сложно просчитать. Клуб здесь может либо найти выход из сложившейся ситуации, либо нет. На мой взгляд, выход найти удалось. Пусть и пришлось прибегнуть к такому незаслуженно забытому методу, как "натуральный обмен" между "Зенитом" и "Коринтиансом".

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    • Что касается будущего Алберто, то его потенциал остался тем же. Не исключаю, что в ближайшее трансферное окно он перейдет в европейский клуб, либо уедет в Саудовскую Аравию», — приводит слова Шипулина «Чемпионат».

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