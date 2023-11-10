Шеф-скаут «Зенита»: Была возможность взять Хулиана Альвареса

Шеф-скаут «Зенита»сообщил, что санкт-петербургский клуб рассматривал возможность приобретения нападающего сборной Аргентины

Летом 2022 года Альварес стал игроком «Манчестер Сити».

«Ошибка ли трансфер Юри Алберто? Всё определяется шорт-листом. Кто еще был в списке? Я назову одну фамилию. Думаю, была возможность взять Хулиана Альвареса. Дальше был Алберто.

Но в чем ошибка? Пришел молодой футболист, забивал, выиграл титул. Но нет ни одного скаута, который предугадает, что в силу изменившейся ситуации футболист может уехать.

Такое сложно просчитать. Клуб здесь может либо найти выход из сложившейся ситуации, либо нет. На мой взгляд, выход найти удалось. Пусть и пришлось прибегнуть к такому незаслуженно забытому методу, как "натуральный обмен" между "Зенитом" и "Коринтиансом".

Что касается будущего Алберто, то его потенциал остался тем же. Не исключаю, что в ближайшее трансферное окно он перейдет в европейский клуб, либо уедет в Саудовскую Аравию», — приводит слова Шипулина «Чемпионат».