Сергеев рассказал о том, как относится к критике в свой адрес

Иван Сергеев Фото: globallookpress.com
«Читаю ли спортивные новости? В "Телеграме", по телевизору. Как отношусь к критике? Вообще не читаю ничего, как-то легче стало. У меня мама читает, пишет там. Я понимаю, что неприятно, когда пишут, особенно после проигранных матчей.
Я говорю маме: "Смотри телевизор, больше не надо ничего смотреть". Вот, наверное, уже четыре года не захожу никуда, ничего не читаю о себе. Раньше читал, было неприятно, но дураков много», — сказал Иван Сергеев в видео на YouTube-канале «СБГ ШОУ».
В нынешнем сезоне Сергеев провел 12 матчей за «Зенит» в РПЛ, забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи.