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    Сергеев рассказал о том, как относится к критике в свой адрес

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    Нападающий «Зенита» Иван Сергеев заявил, что ему стало легче после того, как перестал читать критику в свой адрес в интернете.

    Иван Сергеев
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    Иван Сергеев

    «Читаю ли спортивные новости? В "Телеграме", по телевизору. Как отношусь к критике? Вообще не читаю ничего, как-то легче стало. У меня мама читает, пишет там. Я понимаю, что неприятно, когда пишут, особенно после проигранных матчей.

    Я говорю маме: "Смотри телевизор, больше не надо ничего смотреть". Вот, наверное, уже четыре года не захожу никуда, ничего не читаю о себе. Раньше читал, было неприятно, но дураков много», — сказал Иван Сергеев в видео на YouTube-канале «СБГ ШОУ».

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