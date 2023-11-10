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    Рябчук о переходе в «Спартак»: Уверен, мой выбор был правильным

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    Защитник «Спартака» Олег Рябчук признался, что не жалеет о своем переходе в московский клуб.

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    Рябчук перешел в «Спартак» минувшим летом из греческого «Олимпиакоса».

    «Конечно, решение о подписании контракта со "Спартаком" не было простым. Я играл в хорошем клубе в Европе, с евротурнирами, был в хорошей форме с большим количеством игрового времени. Я обсуждал переезд с семьей, агентом, людьми, которым я доверяю. Только после этого решил приехать.

    Здесь вопрос не в том, хотел я или нет. Это футбол. Важно сказать спасибо "Спартаку", которой сделал предложение. Моему бывшему клубу — за то, что оно показалось ему интересным. Должно было много чего сойтись, чтобы я оказался здесь, но сейчас я рад этому.

    Да, я не всегда попадал в стартовый состав. Там 11 игроков, а футболистов в команде в два раза больше. В таком клубе надо доказать свое право выйти на поле с первой минуты. Все должно совпасть в этом моменте. Конечно, я не мог быть доволен, когда не играл, но это стимулировало работать.

    "Спартак" — один из самых знаменитых российских клубов. Мы не знаем, что будет дальше. Сейчас мы не играем в Европе, но я надеюсь, что в будущем вернемся. В команде есть классные игроки. Уверен, что мой выбор был правильным. То, что я увидел здесь, соответствует моим ожиданиям. Хороший уровень чемпионата и стадиона, на котором мы играем. Я вижу, что ведется серьезная работа над тем, чтобы сделать его (этот уровень) еще выше.

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    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 14-ти туров.

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