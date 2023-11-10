Медина назвал причины перехода из ЦСКА в «Спартак»

Полузащитникобъяснил, почему перешел изв стан «красно-белых».

«Прекрасно осознавал, что такой трансфер — это большая редкость. Но я принял такое решение, потому что был убеждён: так будет лучше для моей карьеры, для моего будущего. "Спартак" — это действительно большой клуб. Пожалуй, самый большой в России.

Почувствовал, что во мне здесь искренне заинтересованы, и согласился. Сказал ЦСКА спасибо за всё и перевернул страницу. Теперь я здесь. Много ли гневных сообщений получал после перехода? Конечно. Будь я на месте фаната ЦСКА, тоже был бы возмущён и полон злости. Но я воспринял это спокойно.

Понимал, что иначе и не может быть. К тому же от болельщиков "Спартака" получал в основном сообщения в поддержку, пожелания удачи», — приводит слова Медины официальный сайт «Спартака».

В нынешнем сезоне полузащитник провел 11 матчей за «красно-белых» и забил 2 гола. В следующем матче «красно-белые» сыграют с «Ростовом» 12-го ноября.