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    «Реал» подтвердил информацию о травме Кепы

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    Вратарь мадридского «Реала» Кепа Аррисабалага не сыграет в ближайших матчах чемпионата Испании и Лиги чемпионов.

    Кепа Аррисабалага
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    Кепа Аррисабалага

    «После обследования, проведенного медицинскими службами мадридского "Реала", у Кепы Аррисабалаги была диагностирована травма длинной приводящей мышцы правого бедра. Дальнейшая информация будет поступать по мере развития событий», — говорится в заявлении «Королевского клуба».

    Кепа получил травму во время разминки перед матчем с «Брагой» (3:0). Сообщалось, что на восстановление ему потребуется не менее двух недель.

    В игре с «Брагой» Кепу заменил Андрей Лунин. В начале первого тайма украинский голкипер отразил удар с пенальти.

    В текущем сезоне Кепа провел за «Реал» 13 матчей, в которых пропустил десять мячей.

    Напомним, основной вратарь «Реала» Тибо Куртуа пропускает первую половину сезона из-за серьезной травмы колена.

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