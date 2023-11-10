«Реал» подтвердил информацию о травме Кепы

Вратарь мадридского «Реала»не сыграет в ближайших матчах чемпионата Испании и Лиги чемпионов.

«После обследования, проведенного медицинскими службами мадридского "Реала", у Кепы Аррисабалаги была диагностирована травма длинной приводящей мышцы правого бедра. Дальнейшая информация будет поступать по мере развития событий», — говорится в заявлении «Королевского клуба».

Кепа получил травму во время разминки перед матчем с «Брагой» (3:0). Сообщалось, что на восстановление ему потребуется не менее двух недель.

В игре с «Брагой» Кепу заменил Андрей Лунин. В начале первого тайма украинский голкипер отразил удар с пенальти.

В текущем сезоне Кепа провел за «Реал» 13 матчей, в которых пропустил десять мячей.

Напомним, основной вратарь «Реала» Тибо Куртуа пропускает первую половину сезона из-за серьезной травмы колена.