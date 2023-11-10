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    Глушенков стал игроком октября в «Локомотиве»

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    На официальном сайте московского «Локомотива» подведены итоги голосования болельщиков за звание лучшего футболиста в октябре.

    Максим Глушенков
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    Максим Глушенков

    Первое место занял полузащитник Максим Глушенков, который набрал 43% голосов.

    «Максим продолжает оставаться одним из главных действующих лиц в атаке железнодорожников. Глушенков забил ростовчанам в Кубке сразу же после выхода на замену, а в остальных встречах октября также проявлял себя ярко, играя важную роль впереди», — написано на официальном сайте.

    Вторую строчку по итогам голосования занял бразилец Лукас Фассон (21,3%). За ним голкипер Илья Лантратов (17,3%).

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