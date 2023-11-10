Глушенков стал игроком октября в «Локомотиве»

Максим Глушенков Фото: globallookpress.com
Первое место занял полузащитник Максим Глушенков, который набрал 43% голосов.
«Максим продолжает оставаться одним из главных действующих лиц в атаке железнодорожников. Глушенков забил ростовчанам в Кубке сразу же после выхода на замену, а в остальных встречах октября также проявлял себя ярко, играя важную роль впереди», — написано на официальном сайте.
Вторую строчку по итогам голосования занял бразилец Лукас Фассон (21,3%). За ним голкипер Илья Лантратов (17,3%).