Глушенков стал игроком октября в «Локомотиве»

На официальном сайте московского «Локомотива» подведены итоги голосования болельщиков за звание лучшего футболиста в октябре.

Первое место занял полузащитник Максим Глушенков, который набрал 43% голосов.

«Максим продолжает оставаться одним из главных действующих лиц в атаке железнодорожников. Глушенков забил ростовчанам в Кубке сразу же после выхода на замену, а в остальных встречах октября также проявлял себя ярко, играя важную роль впереди», — написано на официальном сайте.

Вторую строчку по итогам голосования занял бразилец Лукас Фассон (21,3%). За ним голкипер Илья Лантратов (17,3%).