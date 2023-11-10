Кассьерра: Перед переходом в «Зенит» мог оказаться в серьезном европейском клубе

Нападающий «Зенита»признался, что у него нет мыслей об уходе из санкт-петербургского клуба.

«Безусловно, каждый футболист мечтает играть в Лиге чемпионов. Я не исключение, однако отсутствие еврокубков никак не влияет на мое настроение. Я счастлив в "Зените", в Санкт-Петербурге счастлива моя семья, для меня это самое главное.

Не скрою, перед переходом в "Зенит" у меня была возможность сделать иной выбор и оказаться в серьезном европейском клубе, однако я принял осознанное решение, мне хотелось выступать именно в "Зените".

Я ни разу не пожалел о своем выборе, мне и моей семье здесь очень комфортно. Не знаю, сколько продлится бан на участие российских клубов в еврокубках, но надеюсь, он не затянется, и "Зенит" выступит в главном клубном турнире Европы.

Если кто-то и проявит заинтересованность, то в первую очередь я буду обсуждать возможные перемены с моими близкими и, естественно, с клубом. Но еще раз подчеркну: на сегодняшний день у нас все замечательно в Санкт-Петербурге, а моя задача заключается в том, что забить как можно больше мячей и помочь "Зениту" сохранить чемпионское звание», — приводит слова колумбийца Bobsoccer.

Кассьерра провел в текущем чемпионате России 13 матчей и забил 11 мячей.