Портал FourFourTwo назвал лучший матч в истории ЛЧ Фото: globallookpress.com
Лидером рейтинга является финал турнира в 2005 году, в котором «Ливерпуль» обыграл «Милан» (3:3, 3:2 по пенальти), уступая после первого тайма со счетом 0:3.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. «Милан» — «Ливерпуль» (3:3, 2:3 по пенальти), сезон-2004/2005;
2. «Барселона» — «ПСЖ» (6:1), сезон-2016/2017;
3. «Манчестер Юнайтед» — «Бавария» (2:1), сезон-1998/1999;
4. «Милан» — «Барселона» (4:0), сезон-1993/1994;
5. «Депортиво» — «Милан» (4:0), сезон-2003/2004;
6. «Монако» — «Реал» Мадрид (3:1), сезон-2003/2004;
7. «Ювентус» — «Манчестер Юнайтед» (2:3), сезон-1998/1999;
8. «Аякс» — «Тоттенхэм» (2:3), сезон-2018/2019;
9. «Боруссия» Дортмунд — «Малага» (3:2), сезон-2012/2013;
10. «Вердер» — «Андерлехт» (5:3), сезон-1993/1994.