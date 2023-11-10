ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    У «МЮ» серьезные проблемыЛига чемпионов. Безумие в Копенгагене, героический «Шахтер» и интрига в «группе смерти»
    Все новости спорта

    Портал FourFourTwo назвал лучший матч в истории ЛЧ

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов
    Портал FourFourTwo опубликовал свой рейтинг лучших матчей в истории Лиги чемпионов.

    Портал FourFourTwo назвал лучший матч в истории ЛЧ
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Портал FourFourTwo назвал лучший матч в истории ЛЧ

    Лидером рейтинга является финал турнира в 2005 году, в котором «Ливерпуль» обыграл «Милан» (3:3, 3:2 по пенальти), уступая после первого тайма со счетом 0:3.

    Топ-10 выглядит следующим образом:

    1. «Милан» — «Ливерпуль» (3:3, 2:3 по пенальти), сезон-2004/2005;

    2. «Барселона» — «ПСЖ» (6:1), сезон-2016/2017;

    3. «Манчестер Юнайтед» — «Бавария» (2:1), сезон-1998/1999;

    4. «Милан» — «Барселона» (4:0), сезон-1993/1994;

    5. «Депортиво» — «Милан» (4:0), сезон-2003/2004;

    6. «Монако» — «Реал» Мадрид (3:1), сезон-2003/2004;

    7. «Ювентус» — «Манчестер Юнайтед» (2:3), сезон-1998/1999;

    8. «Аякс» — «Тоттенхэм» (2:3), сезон-2018/2019;

    9. «Боруссия» Дортмунд — «Малага» (3:2), сезон-2012/2013;

    10. «Вердер» — «Андерлехт» (5:3), сезон-1993/1994.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Атлетик» и «Сельта» забьют друг другу
  • «Атлетик» — «Сельта». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Боруссия» М не оставит шансов «Вольфсбургу»?
  • «Боруссия» М — «Вольфсбург». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Сможет ли «Ницца» переиграть «Монпелье»?
  • «Монпелье» — «Ницца». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.52
  • Экспресс дня 10 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Атлетик — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Боруссия М — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Монпелье — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Зенит — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Гавр — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Лутон Таун
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Бавария — Хайденхайм
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры