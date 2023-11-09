Ульрайх: Мое будущее в «Баварии»? Обсудим в ближайшее время

Голеипер «Баварии»высказался относительно своего будущего в мюнхенском клубе.

«Я рад слышать позитивные слова в свой адрес. Последние несколько недель и месяцев показали, насколько важно быть хорошо подготовленным к возможности сыграть в воротах за "Баварию". Мне приятно слышать положительные отзывы.

Если говорить о моём будущем в клубе, то мы поговорим с руководством в течение следующих нескольких недель и посмотрим, к чему мы придём», — приводит слова Ульрайха Bild.

Нынешнее соглашение с 35-летним вратарем истекает в июне 2024 года.