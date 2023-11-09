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    Ульрайх: Мое будущее в «Баварии»? Обсудим в ближайшее время

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    Голеипер «Баварии» Свен Ульрайх высказался относительно своего будущего в мюнхенском клубе.

    Свен Ульрайх
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    Свен Ульрайх

    «Я рад слышать позитивные слова в свой адрес. Последние несколько недель и месяцев показали, насколько важно быть хорошо подготовленным к возможности сыграть в воротах за "Баварию". Мне приятно слышать положительные отзывы.

    Если говорить о моём будущем в клубе, то мы поговорим с руководством в течение следующих нескольких недель и посмотрим, к чему мы придём», — приводит слова Ульрайха Bild.

    Нынешнее соглашение с 35-летним вратарем истекает в июне 2024 года.

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