Семин высказался о ретроматче между «Локомотивом» и ЦСКА

Экс-наставник «Локомотива»оценил значимость проведения ретроматча против ЦСКА.

«Это важно для болельщиков — для людей, которые хотят прийти на стадион. Наверное, и для игроков. Этим занимается федерация футбола, которая делает многое для развития спорта. Я принял решение, что буду участвовать в этом матче», — сказал Семин «СЭ».

Товарищеская игра между «Локомотивом» и ЦСКА состоится 19 ноября на «РЖД Арене» в Москве.

Ожидается, что в матче примут участие Дмитрий Лоськов, Сергей Игнашевич, Вадим Евсеев, Юрий Жирков, Динияр Билялетдинов, Дмитрий Сычев, Элвер Рахимич и другие.