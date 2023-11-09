ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джуд БеллингемНезаменимая звезда. «Реал» должен научиться побеждать, не полагаясь на Беллингема
    Все новости спорта

    Семин высказался о ретроматче между «Локомотивом» и ЦСКА

    Футбол Локомотив ЦСКА
    Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин оценил значимость проведения ретроматча против ЦСКА.

    Юрий Семин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юрий Семин

    «Это важно для болельщиков — для людей, которые хотят прийти на стадион. Наверное, и для игроков. Этим занимается федерация футбола, которая делает многое для развития спорта. Я принял решение, что буду участвовать в этом матче», — сказал Семин «СЭ».

    Товарищеская игра между «Локомотивом» и ЦСКА состоится 19 ноября на «РЖД Арене» в Москве.

    Ожидается, что в матче примут участие Дмитрий Лоськов, Сергей Игнашевич, Вадим Евсеев, Юрий Жирков, Динияр Билялетдинов, Дмитрий Сычев, Элвер Рахимич и другие.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» досрочно выиграет группу
  • «Тулуза» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Леверкузенский клуб добьется очередной уверенной победы
  • «Карабах» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • «Серветт» и «Шериф» забьют друг другу
  • «Серветт» — «Шериф». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.61
  • Экспресс дня 9 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Тулуза — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Карабах — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Серветт — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Аталанта — Штурм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Марсель — АЕК
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.30
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Астон Вилла — АЗ Алкмар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры