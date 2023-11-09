Отца Луиса Диаса освободили из плена

Отец нападающегоосвобождён из плена. Об этом сообщает журналистка

«Да будет благословен Господь! Какое счастье, что Луис Мануэль Диас, отец Луиса Диаса, освобожден и возвращается к своей семье. Какая огромная боль и какое счастье одновременно! Кошмар закончился, пытки прекратились. Они снова вместе.

Лучо, ты сделал это! У тебя снова будет твой отец. Мир счастлив за тебя и твою семью», — написала Давила на своей странице в социальной сети.

Родителей форварда похитили 29 октября в Колумбии, когда они остановились на заправке. Позднее правоохранительным органам удалось освободить мать футболиста.