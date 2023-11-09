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    Определены составы «Локомотива» и ЦСКА на матч легенд

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    Стали известны предварительные составы команд московских «Локомотива» и ЦСКА на матч легенд, сообщает РФС.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Локомотив»

    Вратарь: Алексей Поляков.

    Защитники: Сергей Гуренко, Вадим Евсеев, Родолфо, Дмитрий Сенников.

    Полузащитники: Динияр Билялетдинов, Владимир Маминов, Дмитрий Лоськов, Алексей Смертин, Мануэл Фернандеш, Евгений Харлачёв, Дмитрий Хохлов, Альберт Саркисян, Нарвик Сирхаев, Юрий Дроздов.

    Нападающие: Заза Джанашия, Руслан Пименов, Дмитрий Сычёв.

    Тренер: Валерий Газзаев.

    ЦСКА

    Вратари: Руслан Нигматуллин, Владимир Габулов.

    Защитники: Евгений Варламов, Юрий Жирков, Олег Корнаухов, Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Валерий Минько, Алан Кусов.

    Полузащитники: Евгений Алдонин, Марк Гонсалес, Ролан Гусев, Элвир Рахимич, Милош Красич, Артур Тлисов.

    Нападающие: Дмитрий Кириченко, Юрис Лайзанс, Денис Попов.

    Тренер: Юрий Семин.

    Игра в пройдёт 19 ноября на стадионе «РЖД Арены» в Москве. Начало — в 19:30.

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