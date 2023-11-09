Определены составы «Локомотива» и ЦСКА на матч легенд

«Локомотив»
Вратарь:
Вратарь:Алексей Поляков.
Защитники: Сергей Гуренко, Вадим Евсеев, Родолфо, Дмитрий Сенников.
Полузащитники: Динияр Билялетдинов, Владимир Маминов, Дмитрий Лоськов, Алексей Смертин, Мануэл Фернандеш, Евгений Харлачёв, Дмитрий Хохлов, Альберт Саркисян, Нарвик Сирхаев, Юрий Дроздов.
Нападающие: Заза Джанашия, Руслан Пименов, Дмитрий Сычёв.
Тренер: Валерий Газзаев.
ЦСКА
Вратари:
Вратари:Руслан Нигматуллин, Владимир Габулов.
Защитники: Евгений Варламов, Юрий Жирков, Олег Корнаухов, Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Валерий Минько, Алан Кусов.
Полузащитники: Евгений Алдонин, Марк Гонсалес, Ролан Гусев, Элвир Рахимич, Милош Красич, Артур Тлисов.
Нападающие: Дмитрий Кириченко, Юрис Лайзанс, Денис Попов.
Тренер: Юрий Семин.
Игра в пройдёт 19 ноября на стадионе «РЖД Арены» в Москве. Начало — в 19:30.