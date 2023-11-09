ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джуд БеллингемНезаменимая звезда. «Реал» должен научиться побеждать, не полагаясь на Беллингема
    Все новости спорта

    Кепа пропустит ближайшие матчи «Реала» из-за травмы

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Реал Мадрид Примера (Ла Лига) Футбол Испании Лига чемпионов
    Вратарь мадридского «Реала» Кепа Аррисабалага не сыграет в ближайших матчах.

    Кепа Аррисабалага
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кепа Аррисабалага

    Кепа получил травму во время разминки перед матчем с «Брагой» (3:0) в Лиге чемпионов. Ожидается, что на восстановление ему потребуется не менее двух недель, сообщает Marca.

    В игре с «Брагой» Кепу заменил Андрей Лунин. В начале первого тайма украинский голкипер отразил удар с пенальти.

  • Незаменимая звезда. «Реал» должен научиться побеждать, не полагаясь на Беллингема
  • Полузащитник сборной Англии стал незаменимым для «Лос Бланкос» — и это проблема
  • Вчера

    • В текущем сезоне Кепа провел за «Реал» 13 матчей, в которых пропустил десять мячей.

    Напомним, основной вратарь «Реала» Тибо Куртуа пропускает первую половину сезона из-за серьезной травмы колена.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» досрочно выиграет группу
  • «Тулуза» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • На льду ЦСКА «Авангард» устроит только победа
  • ЦСКА — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Леверкузенский клуб добьется очередной уверенной победы
  • «Карабах» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.61
  • Экспресс дня 9 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Тулуза — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч ЦСКА — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Карабах — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Серветт — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Аталанта — Штурм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Марсель — АЕК
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.30
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Астон Вилла — АЗ Алкмар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры