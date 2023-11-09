Хойлунд о кризисе «МЮ»: Я надеюсь, что это всего лишь вопрос времени, когда мы добьемся успеха

Нападающийрассказал об отношении игроков «красных дьяволов» к главному тренеру

«Он действительно хороший тренер. Он заботится о каждой детали, и он мне очень помогает, придаёт мне уверенности и подбадривает меня.

Я думаю, что каждый игрок в раздевалке поддерживает его. Я надеюсь, что это всего лишь вопрос времени, когда мы добьёмся успеха», — приводит слова Хойлунда Evening Standard.

Напомним, что 8-го ноября в матче группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» уступил «Копенгагену» со счетом 3:4, упустив преимущество в концовке встречи.