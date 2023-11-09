В 03:30 09.11.2023 Фламенго и Палмейрас начнут матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

Фламенго — Палмейрас

Последний матч между собой: Палмейрас — Фламенго 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Фламенго» — «Палмейрас». Коэффициент ставки — 2.99 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Палмейрас»).

Трансляция

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