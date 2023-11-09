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    Фердинанд: Сейчас «Манчестер Юнайтед» словно американские горки

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    Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд подверг критике игру команды из Манчестера.

    Рио Фердинанд
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    Рио Фердинанд

    «Мы снова возвращаемся в кризисный режим. Сейчас "Манчестер Юнайтед" словно американские горки. Последовательности нет. Мы смотрели игру, а я думал: "Вау, 2:0, Расмус Хойлунд, мы нашли героя", а потом колеса просто отвалились.

    Они капитулируют, и для меня это просто сигнал об отсутствии характера. Если они оказываются в ситуации, когда возникают небольшие трудности или они находятся под давлением, у них не хватает лидеров, которые могли бы вытащить их из этих ситуаций, а это необходимо», — приводит слова Фердинанда Eurosport.

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