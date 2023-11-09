Ассистент Семака: Клаудиньо летом мог уйти из «Зенита»

Полузащитник «Зенита»летом мог покинуть команду. Об этом сообщил ассистент главного тренера санкт-петербургской команды Виллиам де Оливейра.

«Думаю, мог. Был вариант, но он остался здесь. Предложения есть и по другим игрокам, но вопрос в том, насколько это выгодно клубу и футболисту.

Насильно здесь мы никого не держим. Если предложение устраивает всех, то пожалуйста. Мы будем только рады, если наш футболист перейдет в более сильную лигу.

Мы постоянно разговариваем с Клаудиньо на тему того, как нужно правильно играть, чтобы избегать подобных конфликтов и стычек.

Конечно, в лиге уже все знают, как играет Клаудиньо, насколько он техничен, как обращается с мячом. И соперники стараются встречать его жестче, чем обычно. Ему неприятно, особенно когда не ставят чистый фол, не показывают карточку. Но это футбол, он должен быть готов ко всему.

Я бы не сказал, что они с Малкомом очень-очень близки. Да, они росли вместе, достаточно давно дружат, но я бы сказал, что для Клаудиньо сейчас намного ближе Густаво Мантуан. Они даже отпуск вместе проводили.

Понятно, что Малком — это потеря для нас со спортивной точки зрения. Но говорить, что уход Малкома эмоционально сказался на Клаудиньо, я бы не стал. Наоборот, он рад за друга, который пошел на финансовое повышение», — приводит слова де Оливейры «Спорт-Экспресс».