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    Булыкин: Нас ждёт хорошая концовка первой части сезона в РПЛ

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    Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался об интригах в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

    Дмитрий Булыкин
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    Дмитрий Булыкин

    «На вылет идёт плотная группа. Там нет явного аутсайдера, поэтому борьба ещё предстоит, как и за медали. Нас ждёт хорошая концовка первой части сезона.

    После зимней паузы будет самый ответственный момент, где нужно проявить все лучшие качества, чтобы выполнить свои задачи и занять место как можно выше. Кто лучше воспользуется зимней паузой для подготовки и наигрыванию составов, тот и будет выше остальных», — сказал Булыкин Чемпионату.

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    • В тройке лидеров Премьер-лиги сейчас располагаются — «Краснодар» (31 очко), «Зенит» (29) и ЦСКА (24). Тройка аутсайдеров турнира — «Ахмат» (14-е место, 12 очков), «Балтика» (15-е место, 11) и «Сочи» (16-е место, 10).

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