Булыкин: Нас ждёт хорошая концовка первой части сезона в РПЛ

Экс-футболист сборной Россиивысказался об интригах в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

«На вылет идёт плотная группа. Там нет явного аутсайдера, поэтому борьба ещё предстоит, как и за медали. Нас ждёт хорошая концовка первой части сезона.

После зимней паузы будет самый ответственный момент, где нужно проявить все лучшие качества, чтобы выполнить свои задачи и занять место как можно выше. Кто лучше воспользуется зимней паузой для подготовки и наигрыванию составов, тот и будет выше остальных», — сказал Булыкин Чемпионату.

В тройке лидеров Премьер-лиги сейчас располагаются — «Краснодар» (31 очко), «Зенит» (29) и ЦСКА (24). Тройка аутсайдеров турнира — «Ахмат» (14-е место, 12 очков), «Балтика» (15-е место, 11) и «Сочи» (16-е место, 10).