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    Божович: Из команд, которые бьются за самые высокие места в РПЛ, больше всех разочаровал «Спартак»

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    Черногорский специалист Миодраг Божович подвел краткий итог первой половины сезона РПЛ.

    Миодраг Божович
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    Миодраг Божович

    «Из команд, которые бьются за самые высокие места, больше всех разочаровал "Спартак".

    Внизу таблицы есть много команд — они в зоне вылета или бьются, чтобы туда не попасть. Трудно сказать, кто разочаровал и провалился больше всех. Не хочется никого обижать. У маленьких команд всегда больше проблем, чем у грандов. Посмотрим, что будет в конце. Но точно будет битва», — цитирует Божовича «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» сейчас идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ.

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