Божович: Из команд, которые бьются за самые высокие места в РПЛ, больше всех разочаровал «Спартак»

Черногорский специалистподвел краткий итог первой половины сезона РПЛ.

«Из команд, которые бьются за самые высокие места, больше всех разочаровал "Спартак".

Внизу таблицы есть много команд — они в зоне вылета или бьются, чтобы туда не попасть. Трудно сказать, кто разочаровал и провалился больше всех. Не хочется никого обижать. У маленьких команд всегда больше проблем, чем у грандов. Посмотрим, что будет в конце. Но точно будет битва», — цитирует Божовича «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» сейчас идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ.