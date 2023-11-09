Агент Баринова: Решили сделать паузу, чтобы Дмитрий был в боевой готовности к зимней части сезона

Павел Банатин, агент капитана «Локомотива», высказался о том, что игрок пропустит товарищеский матч сборной России с Кубой.

«После игры со "Спартаком" появились проблемы в области задней поверхности бедра.

После проведенного обследования в "Локомотиве" совместно с медицинской службой сборной России решили, что надо сделать паузу, залечить — для того, чтобы к зимней части сезона Баринов был в полной боевой готовности.

Игру с "Ахматом" Дима пропустит из-за дисквалификации», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что ноябрьский сбор национальной команды пропустит защитник «Спартака» Георгий Джикия.

Матч между сборными России и Кубы пройдет 20 ноября в Волгограде, начало — в 19:30 мск.