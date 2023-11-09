Баринов пропустит матч сборной России с Кубой

Полузащитник «Локомотива»пропустит товарищеский матч сборнойпротив

«После игры против "Спартака" у Дмитрия Баринова появились незначительные мышечные проблемы.

После проведенного совместно со штабом национальной сборной России медицинского обследования было принято решение о нецелесообразности участия Дмитрия в ближайшем сборе национальной команд», — сказал главный врач «железнодорожников» Игорь Калюжный.

Ранее стало известно, что ноябрьский сбор национальной команды пропустит защитник «Спартака» Георгий Джикия.

Матч между сборными России и Кубы пройдет 20 ноября в Волгограде, начало — в 19:30 мск.