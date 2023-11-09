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    Баринов пропустит матч сборной России с Кубой

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи Локомотив
    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов пропустит товарищеский матч сборной России против Кубы.

    Дмитрий Баринов
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    Дмитрий Баринов

    «После игры против "Спартака" у Дмитрия Баринова появились незначительные мышечные проблемы.

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    • После проведенного совместно со штабом национальной сборной России медицинского обследования было принято решение о нецелесообразности участия Дмитрия в ближайшем сборе национальной команд», — сказал главный врач «железнодорожников» Игорь Калюжный.

    Ранее стало известно, что ноябрьский сбор национальной команды пропустит защитник «Спартака» Георгий Джикия.

    Матч между сборными России и Кубы пройдет 20 ноября в Волгограде, начало — в 19:30 мск.

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