Агент Тюкавина отреагировал на слухи об интересе «Зенита» к игроку

Агент, представляющий интересы нападающего, отреагировал на слова члена правленияоб игроке бело-голубых.

Ранее Аршавин заявил, что Константин Тюкавин ему интересен.

«Самое главное, когда Костя выходит и забивает — болельщики "Динамо" на стадионе хлопают ему и поддерживают. Приятно то, что говорит Аршавин. Не сомневаюсь, это приятно и Константину.

Слухи о "Зените"? У Высоцкого была песня: "Ходят слухи тут и там". Сейчас нужно сосредоточиться на футболе, взять паузу. Не хочу набрасывать пыль на вентилятор. Тюкавин — личность, предъявляет к себе высокие требования, хочет забивать в каждой игре — иногда не получается, но это футбол. Не было ни одной игры, где Тюкавин бы не доработал, он полностью отдается футболу», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2023/24 Тюкавин забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи в 18 матчах за «Динамо» во всех турнирах.