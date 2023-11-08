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    Агент Тюкавина отреагировал на слухи об интересе «Зенита» к игроку

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    Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, отреагировал на слова члена правления «Зенита» Андрея Аршавина об игроке бело-голубых.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    Ранее Аршавин заявил, что Константин Тюкавин ему интересен.

    «Самое главное, когда Костя выходит и забивает — болельщики "Динамо" на стадионе хлопают ему и поддерживают. Приятно то, что говорит Аршавин. Не сомневаюсь, это приятно и Константину.

    Слухи о "Зените"? У Высоцкого была песня: "Ходят слухи тут и там". Сейчас нужно сосредоточиться на футболе, взять паузу. Не хочу набрасывать пыль на вентилятор. Тюкавин — личность, предъявляет к себе высокие требования, хочет забивать в каждой игре — иногда не получается, но это футбол. Не было ни одной игры, где Тюкавин бы не доработал, он полностью отдается футболу», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

    В сезоне-2023/24 Тюкавин забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи в 18 матчах за «Динамо» во всех турнирах.

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