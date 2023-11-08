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    Стерлинг рассказал, когда завершит карьеру

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    Атакующий полузащитник «Челси» Рахим Стерлинг признался, что завершит карьеру в тот момент, когда перестанет получать удовольствие от футбола.

    Рахим Стерлинг
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    Рахим Стерлинг

    «Я как Эден Азар. В том смысле, что завершу карьеру, когда перестану получать удовольствие от футбола.

    Не стоит ненавидеть то, что приносило тебе столько радости. Я считаю, играть в футбол нужно до того момента, как ты перестаешь получать от него удовольствие», — приводит слова 28-летнего англичанина Sky Sports.

    В текущем сезоне Стерлинг провел в чемпионате Англии 11 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

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