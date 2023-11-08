Губерниев: Российским футболистам надо рисковать

Известный комментаторотреагировал на интервью, выразив мнение, что российским футболистам стоит уезжать за рубеж.

«Я не согласен с Андреем. Но поскольку он играл в футбол намного лучше, чем абсолютное большинство российских футболистов, играл в суперэлите, он имеет право на собственное мнение. Но я с ним не согласен. Здесь надо рисковать.

Если футболист по-настоящему очень хороший, он пробьется даже через средние клубы. Не будем забывать здесь одну очень важную вещь, которая сейчас имеет значение для тех или иных людей. Возьмите, например, Кузяева, уезжая в средний клуб в Европе, неужели он не думает о возможности получения европейского паспорта? Об этом забывать не нужно. Здесь таких плоскостей очень много.

Нужно дерзать! В противном случае, да при деньгах, при славе, но настоящий футбол ты больше не вкусишь», — сказал Губерниев «СЭ».

Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров с февраля 2022 года.