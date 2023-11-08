ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эндж Постекоглу«Мы такие, какие есть, приятель». Почему «Тоттенхэм» стал сильнее после разгрома от «Челси»
    Все новости спорта

    Горлукович: У «Спартака» большой спад по сравнению с прошлым сезоном

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак РПЛ Футбол России
    Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович оценил игру и результаты красно-белых в текущем сезоне.

    Гильермо Абаскаль
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гильермо Абаскаль

    «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 14-ти туров.

    «По сравнению с прошлым сезоном есть большой спад. В том году были удачные серии — четыре‑пять матчей, которые шли на одном уровне. В этом, к сожалению, их нет. И в качестве игры просели. Хотя с турнирной точки зрения ничего не потеряно. Так же могут занять третье место в этом чемпионате, и все успокоятся по итогу. Даже Кубок "Спартак" может выиграть.

    Понимаю ли я, во что играет "Спартак"? Это не мне надо понимать. Главное, чтобы главный тренер понимал. Если Абаскаль устраивает руководство, значит, понимает. Если руководство его поставило, значит, в клубе и считают его подходящим.

  • Ловчев: Кто впарил Дуарте «Спартаку»?
  • Читайте по теме

    • Я‑то какое право имею критиковать это решение? Как ветеран? Ветеран — это одно. Я могу взять бутылку пива и на кухне посидеть поговорить как заслуженный ветеран. Мое мнение ничего не решает. Если бы оно что‑то решало, я бы высказался.

    Календарь и таблица РПЛ

    Опять же, если в этом сезоне смогут бронзу завоевать, все болельщики и эксперты сразу успокоятся. То есть повторят успех прошлого чемпионата, как минимум. Если же еще Кубок выиграют, или хотя бы до финала дойдут, неудачная полоса забудется и начнется новый сезон» , — приводит слова Горлуковича «Матч ТВ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пошатнет ли «Севилья» лидерство «Арсенала»?
  • «Арсенал» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Забьет ли «Бенфика» свой первый гол в этой ЛЧ?
  • «Реал Сосьедад» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Смогут ли «Бавария» и «Галатасарай» забить друг другу?
  • «Бавария» — «Галатасарай». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.23
  • Экспресс дня 8 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Арсенал — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бавария — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Копенгаген — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Карабах — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Серветт — Шериф
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Аякс — Брайтон
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры