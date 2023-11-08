Горлукович: У «Спартака» большой спад по сравнению с прошлым сезоном

Бывший защитник «Спартака»оценил игру и результаты красно-белых в текущем сезоне.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 14-ти туров.

«По сравнению с прошлым сезоном есть большой спад. В том году были удачные серии — четыре‑пять матчей, которые шли на одном уровне. В этом, к сожалению, их нет. И в качестве игры просели. Хотя с турнирной точки зрения ничего не потеряно. Так же могут занять третье место в этом чемпионате, и все успокоятся по итогу. Даже Кубок "Спартак" может выиграть.

Понимаю ли я, во что играет "Спартак"? Это не мне надо понимать. Главное, чтобы главный тренер понимал. Если Абаскаль устраивает руководство, значит, понимает. Если руководство его поставило, значит, в клубе и считают его подходящим.

Я‑то какое право имею критиковать это решение? Как ветеран? Ветеран — это одно. Я могу взять бутылку пива и на кухне посидеть поговорить как заслуженный ветеран. Мое мнение ничего не решает. Если бы оно что‑то решало, я бы высказался.

Календарь и таблица РПЛ

Опять же, если в этом сезоне смогут бронзу завоевать, все болельщики и эксперты сразу успокоятся. То есть повторят успех прошлого чемпионата, как минимум. Если же еще Кубок выиграют, или хотя бы до финала дойдут, неудачная полоса забудется и начнется новый сезон» , — приводит слова Горлуковича «Матч ТВ».