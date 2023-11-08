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    Глушаков: Я буду плюс-минус как Карпин

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    Экс-футболист сборной России Денис Глушаков высказался по поводу того, какой может быть его тренерская карьера.

    Денис Глушаков
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    Денис Глушаков

    «Каким я буду тренером? Надо сначала игрока в себе убить, но мне кажется, что я буду как плюс-минус Карпин. За режим, за всё подряд, ну честно. Мне нравится его подход к делу, его эмоции, как он общается с футболистами.

    Не смущает ли, что он ничего никогда не выигрывал? Я думаю, он выиграет. Давайте объективно, одно дело в "Спартаке" работать, другое — в "Ростове", при всём уважении.

    "Ростов" работает больше на продажу футболистов, они играют, у них есть мысль, идея, но свои задачи у клуба. Понятно, что они хотят выиграть, но тогда нужно, чтобы у вас был спонсор "Газпром" и купить трёх-четырёх в атаку, которые будут погоду делать. Я хотел бы примерно в таком плане быть», — сказал Глушаков в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

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