Глушаков: Я буду плюс-минус как Карпин

Экс-футболист сборной Россиивысказался по поводу того, какой может быть его тренерская карьера.

«Каким я буду тренером? Надо сначала игрока в себе убить, но мне кажется, что я буду как плюс-минус Карпин. За режим, за всё подряд, ну честно. Мне нравится его подход к делу, его эмоции, как он общается с футболистами.

Не смущает ли, что он ничего никогда не выигрывал? Я думаю, он выиграет. Давайте объективно, одно дело в "Спартаке" работать, другое — в "Ростове", при всём уважении.

"Ростов" работает больше на продажу футболистов, они играют, у них есть мысль, идея, но свои задачи у клуба. Понятно, что они хотят выиграть, но тогда нужно, чтобы у вас был спонсор "Газпром" и купить трёх-четырёх в атаку, которые будут погоду делать. Я хотел бы примерно в таком плане быть», — сказал Глушаков в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».