Анчелотти: Больше всего люблю Италию, родина — самое лучшее место в мире

Главный тренеррассказал, что после завершения карьеры отправится на родину в Италию.

«Моя супруга из Канады, из Ванкувера, но я скоро вернусь на родину, в Италию. Это точно. Родина — лучшее место в мире, даже несмотря на летнюю жару. Я видел много мест в мире за свою жизнь, но больше всего на свете люблю Италию.

Я хотел бы посетить Австралию, а также Аргентину. У меня, надеюсь, будет время сделать это, в компании супруги и внуков. У меня пятеро внуков», — цитирует Анчелотти ITASportPress.

Ранее специалист назвал фаворитов в Лиге чемпионов сезона 2023/2024.

После 12-и туров «Реал» занимает 2-е место в таблице Примеры с 29-ю очками в активе.