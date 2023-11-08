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    Анчелотти: Больше всего люблю Италию, родина — самое лучшее место в мире

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что после завершения карьеры отправится на родину в Италию.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Моя супруга из Канады, из Ванкувера, но я скоро вернусь на родину, в Италию. Это точно. Родина — лучшее место в мире, даже несмотря на летнюю жару. Я видел много мест в мире за свою жизнь, но больше всего на свете люблю Италию.

    Я хотел бы посетить Австралию, а также Аргентину. У меня, надеюсь, будет время сделать это, в компании супруги и внуков. У меня пятеро внуков», — цитирует Анчелотти ITASportPress.

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