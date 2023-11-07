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    Спортивный директор «Баварии» Фройнд: На Тухеля критика действует позитивно

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    Один из руководителей мюнхенской «Баварии» Кристоф Фройнд заявил о полной поддержке Томаса Тухеля на посту главного тренера и том, что он верно реагирует на критику в собственный адрес.

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    «Я думаю, это хорошо и правильно, что Томас дал ясно понять свою позицию после того, как критика в его адрес продолжалась последние несколько недель. "Бавария" всегда боролось, когда это было необходимо.

    Теперь Томас сделал то же самое, и мы поддерживаем его на 100%. Мы проводим очень хороший сезон в Бундеслиге: забили 38 голов, а пропустили только семь. До сих пор мы выигрывали все матчи в Лиге чемпионов. В конце концов, мы говорим о лучшем старте "Баварии" в Бундеслиге за восемь лет. Это говорит само за себя», — цитирует Фройнда BILD.

    Напомним, что работой Тухеля с «Баварией» недовольно многие ветераны клуба. Так, Лотар Маттеус заявил, что под его руководством клуб не доминирует над своими соперниками.

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