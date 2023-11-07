1-й таймШахтер — БарселонаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Шахтер» — «Барселона»«Шахтер» — «Барселона». Онлайн
    Все новости спорта

    Милан — ПСЖ смотреть онлайн

    07.11.2023 в 23:00 начнется матч в группе F Лиги чемпионов Милан — ПСЖ

    Футбол Лига чемпионов Милан ПСЖ Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Милан и ПСЖ начнут матч в 23:00 в группе F Лиги чемпионов, 07.11.2023.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: ПСЖ — Милан 3:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Милан» — «ПСЖ» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.32.

      • Календарь и таблица Лиги чемпионов

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Милан»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Милан — ПСЖ.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 9500USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 9500 USD на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Милан» закончит борьбу в Лиге чемпионов?
  • «Милан» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
  • «Янг Бойз» даст бой фавориту
  • «Манчестер Сити» — «Янг Бойз». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • «Црвена Звезда» удивит своего соперника?
  • «Црвена Звезда» — «Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 4.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.43
  • Экспресс дня 7 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Милан — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Янг Бойз
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.50
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Атлетико — Селтик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Арсенал — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бавария — Галатасарай
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Копенгаген — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры