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    Кроос создаст медийную лигу в Германии

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    По данным Sky Sport Germany, хавбек мадридского «Реала» Тони Кроос вместе с известным блогером Eligella запустит медийную лигу в Германии.

    Тони Кроос
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    Тони Кроос

    Планируется, что она начнется летом 2024 года и будет носить «Лига Кумиров» (The Icon League). В ней смогут участвовать люди из мира футбола, музыки, развлечений.

    Пока ничего неизвестно о формате Медийной лиги, но по словам Крооса она станет «более быстрой, разнообразной, насыщенной событиями, где могут внезапно возникнуть непредвиденные повороты» и «футбол с большим количеством голов и развлечений».

    Как будет выглядеть этот новый формат, пока неизвестно. В этом сезоне на счету немецкого полузащитника 14 матчей, один гол и три голевых передачи.

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