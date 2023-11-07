Кроос создаст медийную лигу в Германии

По данным Sky Sport Germany, хавбек мадридского «Реала»вместе с известным блогером Eligella запустит медийную лигу в Германии.

Планируется, что она начнется летом 2024 года и будет носить «Лига Кумиров» (The Icon League). В ней смогут участвовать люди из мира футбола, музыки, развлечений.

Пока ничего неизвестно о формате Медийной лиги, но по словам Крооса она станет «более быстрой, разнообразной, насыщенной событиями, где могут внезапно возникнуть непредвиденные повороты» и «футбол с большим количеством голов и развлечений».

Как будет выглядеть этот новый формат, пока неизвестно. В этом сезоне на счету немецкого полузащитника 14 матчей, один гол и три голевых передачи.