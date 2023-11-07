Горлукович: Пиняеву далеко до звезды

Олимпийский чемпион 1988 года, бывший защитник «Спартака»не считаетвосходящей звездой российского футбола.

«Чтобы за ними пристально следить молодыми российскими футболистами, нужно как минимум работать в молодежной сборной. Хорошо. Назовите мне хотя бы одну восходящую звезду.

Пиняев? До звезды ему еще долго идти. Думаю, может, и вовсе не дойдет. Хотя есть хорошие данные, его просто надо грамотно использовать. При этом у всех молодых и талантливых игроков все зависит в первую очередь от самих себя — хотят они этого или нет», — цитирует Горлуковича «Матч ТВ».

Сергей Горлукович по прозвищу «Дед» — известный советский и российский футболист и тренер. В 1988 году в составе сборной СССР выиграл Олимпийские игры, дважды играл на чемпионате мира (1990, 1994). Является четырехкратным чемпионом России в составе «Спартака» (1995-1998).