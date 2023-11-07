ПерерывШахтер — БарселонаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Шахтер» — «Барселона»«Шахтер» — «Барселона». Онлайн
    Все новости спорта

    Горлукович: Пиняеву далеко до звезды

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив Спартак
    Олимпийский чемпион 1988 года, бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович не считает Сергея Пиняева восходящей звездой российского футбола.

    Сергей Горлукович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Горлукович

    «Чтобы за ними пристально следить молодыми российскими футболистами, нужно как минимум работать в молодежной сборной. Хорошо. Назовите мне хотя бы одну восходящую звезду.

    Пиняев? До звезды ему еще долго идти. Думаю, может, и вовсе не дойдет. Хотя есть хорошие данные, его просто надо грамотно использовать. При этом у всех молодых и талантливых игроков все зависит в первую очередь от самих себя — хотят они этого или нет», — цитирует Горлуковича «Матч ТВ».

    Сергей Горлукович по прозвищу «Дед» — известный советский и российский футболист и тренер. В 1988 году в составе сборной СССР выиграл Олимпийские игры, дважды играл на чемпионате мира (1990, 1994). Является четырехкратным чемпионом России в составе «Спартака» (1995-1998).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Милан» закончит борьбу в Лиге чемпионов?
  • «Милан» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
  • «Янг Бойз» даст бой фавориту
  • «Манчестер Сити» — «Янг Бойз». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • «Црвена Звезда» удивит своего соперника?
  • «Црвена Звезда» — «Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 4.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.43
  • Экспресс дня 7 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Милан — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Янг Бойз
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.50
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Атлетико — Селтик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Арсенал — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бавария — Галатасарай
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Копенгаген — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры