Геркус предположил, какие клубы окажутся в топ-3 РПЛ по итогам сезона-2023/24

Экс-президент московских «Локомотива» и «Торпедо»дал прогноз, какие команды окажутся в топ-3 РПЛ по итогам сезона-2023/24.

«Лидер РПЛ "Краснодар" на заказ чётко обыграл "Крылья" и сохранил первую строчку. "Зенит" не отстаёт и дышит в затылок претенденту. С нетерпением и предвкушением ждём их очную схватку. Если бы в РПЛ были игры плей-офф, то такая игра была бы достойна минимум полуфинала. Очень интересно!

ЦСКА шикарно разобрался с "Нижним". Уровень. Вообще, армейцы очень уверенно играют всю осень, удивляет, что только сейчас они забрались на третью строчку.

Похоже, эта тройка и разыграет медали», — написал Геркус в телеграме.