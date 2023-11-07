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    Геркус предположил, какие клубы окажутся в топ-3 РПЛ по итогам сезона-2023/24

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    Экс-президент московских «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус дал прогноз, какие команды окажутся в топ-3 РПЛ по итогам сезона-2023/24.

    Илья Геркус
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    Илья Геркус

    «Лидер РПЛ "Краснодар" на заказ чётко обыграл "Крылья" и сохранил первую строчку. "Зенит" не отстаёт и дышит в затылок претенденту. С нетерпением и предвкушением ждём их очную схватку. Если бы в РПЛ были игры плей-офф, то такая игра была бы достойна минимум полуфинала. Очень интересно!

    ЦСКА шикарно разобрался с "Нижним". Уровень. Вообще, армейцы очень уверенно играют всю осень, удивляет, что только сейчас они забрались на третью строчку.

    Похоже, эта тройка и разыграет медали», — написал Геркус в телеграме.

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