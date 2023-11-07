В 20:45 07.11.2023 Боруссия Д и Ньюкасл начнут матч в группе F Лиги чемпионов.

Боруссия Д — Ньюкасл

Последний матч между собой: Ньюкасл — Боруссия Д 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Боруссия Д» — «Ньюкасл». Коэффициент ставки — 2.24 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Боруссия Д»).

Трансляция

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