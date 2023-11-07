Анчелотти доволен игрой Винисиуса

Наставник «Реала»высказался о поведении нападающего

«Если Пуйоль хочет поговорить с Винисиусом, пусть говорит. Он продолжает развиваться. Возможно, в некоторых ситуациях ему придется улучшить свое отношение, но он уже достиг значительно прогресса и продолжает над этим работать.

Мы довольны им и тем, что он делает на поле, как именно он играет в футбол. В последних нескольких матчах он несколько раз выходил из себя, но за последние годы его отношение стало значительно лучше», — цитирует итальянского тренера Marca.

Винисиус играет за «Реал» с 2018 года. В нынешнем сезоне форвард провел 11 встреч во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал три голевые передачи.

Напомним, по итогам прошлого сезона Винисиус занял шестое место в голосовании на «Золотой мяч» по версии журнала France Football, а также получил приз имени Сократеса за вклад в гуманитарную и благотворительную деятельность.