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    Радимов: Было ощущение, что на поле два Пруцевых

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    Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал ничью в матче РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом» (1:1).

    Владислав Радимов
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    Владислав Радимов

    На 38-й минуте «Спартак» остался в меньшинстве — с поля был удален Даниил Хлусевич.

    «Поймал себя на мысли: не кажется, что у "Локомотива" на одного больше. Надо отметить Пруцева, который успевал и там, и там. Было ощущение, что на поле два Пруцевых.

    "Спартак" был даже ближе к победе. Состав, который определил Абаскаль, — на поле вышли 11 мобильных футболистов.

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    • Не было Соболева, который позволяет себе иногда сваливаться на фланг. Не было Денисова, который, по моему мнению, худший из крайних защитников в "Спартаке".

    Сегодня было 11 бегающих футболистов, они еще и сплотились после удаления», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

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