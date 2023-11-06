Радимов: Было ощущение, что на поле два Пруцевых

Бывший футболист «Зенита»прокомментировал ничью в матче РПЛ между(1:1).

На 38-й минуте «Спартак» остался в меньшинстве — с поля был удален Даниил Хлусевич.

«Поймал себя на мысли: не кажется, что у "Локомотива" на одного больше. Надо отметить Пруцева, который успевал и там, и там. Было ощущение, что на поле два Пруцевых.

"Спартак" был даже ближе к победе. Состав, который определил Абаскаль, — на поле вышли 11 мобильных футболистов.

Не было Соболева, который позволяет себе иногда сваливаться на фланг. Не было Денисова, который, по моему мнению, худший из крайних защитников в "Спартаке".

Сегодня было 11 бегающих футболистов, они еще и сплотились после удаления», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».