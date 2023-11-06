Радимов высмеял Соболева после матча с «Локомотивом»

Бывший футболист «Зенита»раскритиковал нападающего «Спартака»после матча с «Локомотивом» (1:1).

«Понимаете, что Соболев выпадает. Выпадает в плане своего движения и технического оснащения.

Тогда ему надо давать другое задание. Когда Соболев отдал одну голевую передачу, вы его превозносите.

Не надо ему (играть) ни на фланге, ни плеймейкером, вот там завершай и прессингуй.

Когда Соболев начинает играть везде, это становится смешно, потому что его техническое оснащение — не на самом высоком уровне. Мобильности ему не хватает, это мешает команде», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Соболев провел в текущем чемпионате России 11 матчей, забил два гола и сделал три результативные передачи.