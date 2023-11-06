Пуйоль высоко оценил уровень игры Винисиуса

Бывший капитанизъявил желание встретится с нападающий

«Винисиус — великий футболист, он приносит пользу и должен вызывать восхищение на всех стадионах, где он бывает. На "Камп Ноу" приезжали великие игроки, и, несмотря на то, что они были соперниками "Барселоны", ими восхищались за то, что они великие игроки.

Я хотел бы поговорить с ним как с коллегой-профессионалом и сказать ему, что я думаю о нём и что я чувствую по отношению к нему. Если бы он изменил своё отношение, то получил бы большее признание. Если бы я поговорил с ним, я бы сказал всё, что я о нём думаю», — приводит слова Пуйоля Football Espana.

В нынешнем сезоне Винисиус провел 9 матчей за «Реал» в Примере, забил 2 гола и сделал голевую передачу.

Ранее сообщалось о том, что в последнем туре Примеры бразильский нападающий вновь подвергся расистским оскорблениям.