Пуйоль дал совет Винисиусу

Бывший футболист «Барселоны»оценил уровень игры форварда «Реала»

«Он — отличный игрок, он делает разницу на поле, им должны восхищаться на всех стадионах. Я бы с радостью поговорил с ним как коллега и рассказал, что я о нем думаю. Если бы Винисиус изменил свое отношение, он бы получил больше признания», — цитирует Пуйоля Madrid Xtra.

До этого игрок подписал новое соглашение с «Реалом». Сумма отступных по составляет 1 млрд евро.

В нынешнем сезоне Винисиус сыграл 9 матчей в Ла Лиге, забил 2 мяча и сделал одну голевую передачу.