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    Пуйоль дал совет Винисиусу

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    Бывший футболист «Барселоны» Карлес Пуйоль оценил уровень игры форварда «Реала» Винисиуса Жуниора.

    Винисиус Жуниор
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    Винисиус Жуниор

    «Он — отличный игрок, он делает разницу на поле, им должны восхищаться на всех стадионах. Я бы с радостью поговорил с ним как коллега и рассказал, что я о нем думаю. Если бы Винисиус изменил свое отношение, он бы получил больше признания», — цитирует Пуйоля Madrid Xtra.

    До этого игрок подписал новое соглашение с «Реалом». Сумма отступных по составляет 1 млрд евро.

    В нынешнем сезоне Винисиус сыграл 9 матчей в Ла Лиге, забил 2 мяча и сделал одну голевую передачу.

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