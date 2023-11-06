ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ман Сити» — «Ливерпуль»Что смотреть в ноябре: Римское дерби, «Ман Сити» — «Ливерпуль», ключевые матчи отбора ЛЧ и Евро-2024
  • 10:40
    • Джикия не сыграет с Кубой
  • 10:01
    • Сафиуллин поднялся на шесть позиций в рейтинге ATP
  • 09:48
    • Головин — в символической сборной 11-го тура чемпионата Франции
  • 08:24
    • Звонарева вышла в финал Итогового турнира в парах
    Все новости спорта

    Погребняк: «Зениту» не хватает креатива без Малкома

    Футбол Зенит Спартак Краснодар
    Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк объяснил, с чем были связаны проблемы санкт-петербургского клуба на старте сезона.

    Павел Погребняк
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Павел Погребняк

    «Если мы посмотрим турнирную таблицу, то "Краснодар" и "Зенит" оторвались немного от преследователей. "Зенит" набирает обороты, "Краснодар" — молодцы, в этом сезоне команда действительно составит конкуренцию. 11 ноября будет очный матч между командами, либо "Зенит" снова возглавит турнирную таблицу и будет отрываться, либо "Краснодар" все-таки зацепит какие-то очки в Петербурге, мы будем наблюдать боевую концовку чемпионата. Но эти две команды разделят борьбу за чемпионство.

  • Оздоев: «Краснодар» потеряет первое место еще до зимы
  • Читайте по теме

    • Джон Кордоба действительно сейчас является лучшим нападающим, может зацепиться, принять, забить. Они долго к этому шли, "Краснодар" заслуживает хотя бы побороться за медали. Сильными сторонами "Краснодара" являются подбор футболистов и тренер. Плюс логистика, что всем тяжело до Краснодара добираться.

    Календарь и таблица РПЛ

    Причина неудачного старта "Зенита"? Нельзя же каждый год идти без поражений, отрываться, не замечать конкурентов. Поэтому есть осечки, это же лучше, мы с вами наблюдаем действительно борьбу за первое место, это же хорошо, что "Зенит" пробуксовывает, а если бы не пробуксовывал? Плюс кадровые потери, ушел Малком, креатива тоже не хватает. Вот эти две проблемы», — приводит слова Погребняка ТАСС.

    «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 14-ти туров, отставая от «Краснодара» на два очка.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Тоттенхэм» и «Челси» забьют друг другу
  • «Тоттенхэм» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 3.85
    •
  • «Динамо» не оставит шансов южанам?
  • «Сочи» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Смогут ли «Оренбург» и «Ростов» выявить сильнейшего?
  • «Оренбург» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.91
  • Экспресс дня 6 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  3.85
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч Оренбург — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Урал — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Спартак — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Милан — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Атлетико — Селтик
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры