Погребняк: «Зениту» не хватает креатива без Малкома

Бывший нападающий «Зенита»объяснил, с чем были связаны проблемы санкт-петербургского клуба на старте сезона.

«Если мы посмотрим турнирную таблицу, то "Краснодар" и "Зенит" оторвались немного от преследователей. "Зенит" набирает обороты, "Краснодар" — молодцы, в этом сезоне команда действительно составит конкуренцию. 11 ноября будет очный матч между командами, либо "Зенит" снова возглавит турнирную таблицу и будет отрываться, либо "Краснодар" все-таки зацепит какие-то очки в Петербурге, мы будем наблюдать боевую концовку чемпионата. Но эти две команды разделят борьбу за чемпионство.

Джон Кордоба действительно сейчас является лучшим нападающим, может зацепиться, принять, забить. Они долго к этому шли, "Краснодар" заслуживает хотя бы побороться за медали. Сильными сторонами "Краснодара" являются подбор футболистов и тренер. Плюс логистика, что всем тяжело до Краснодара добираться.

Календарь и таблица РПЛ

Причина неудачного старта "Зенита"? Нельзя же каждый год идти без поражений, отрываться, не замечать конкурентов. Поэтому есть осечки, это же лучше, мы с вами наблюдаем действительно борьбу за первое место, это же хорошо, что "Зенит" пробуксовывает, а если бы не пробуксовывал? Плюс кадровые потери, ушел Малком, креатива тоже не хватает. Вот эти две проблемы», — приводит слова Погребняка ТАСС.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 14-ти туров, отставая от «Краснодара» на два очка.